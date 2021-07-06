Berfu Yenenler'den eşi Eser Yenenler'e üçüncü çocuk şakası

Berfu Yenenler, oyuncu eşi Eser Yenenler'e üçüncü çocuk şakası yaptı.

Eser Yenenler ile Berfu Yenenler, 2019'da evlenmiş ve aynı yıl çocukları Kuzey'i de kucaklarına almıştı. Çiftin ikinci bebekleri Mete de geçtiğimiz ay dünyaya gelmişti.

ESER ŞOK GEÇİRDİ

Sosyal medya hesabından sık sık mutlu aile pozlarını yayınlayan Berfu Yenenler, son paylaşımıyla takipçilerini yine kahkahaya boğdu. Berfu Yenenler, gebelik testine kalemle iki çizgi attıktan sonra eşi Eser Yenenler'in yanına gitti. Eser Yenenler, gördüğü karşısında şaşkınlığını gizleyemeyip, "Bu ne? Gerçek mi bu? Ya delirme, gerçek mi bu?" dedi.

Yenenler, videoya aldığı anları "Bazı kötü şakalar" notuyla instagram hesabında paylaştı.

Eser Yenenler'e 3. çocuk şakası