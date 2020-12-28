Berfu Yenenler'den hamilelik pozu

İkinic kez hamile olan Berfu Yenenler'den yeni fotoğraf geldi.

Eser Yenenler, 2019 yılında dünyaevine giren 2015 Miss Turkey 4'üncü güzeli Berfu Yenenler ikinic kez anne olmaya hazırlanıyor.

Yenenler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hamilelik süreciyle ilgili duygu ve düşüncelerini sık sık dile getiriyor.

"DAHA YENİ KUZEY'E HAMİLEYDİM"

25 yaşındaki Yenenler, karnı burnunda pozunu, "Göbüş güncellemesi... 26+1 Mete emmisiyle karşınızdayız. Zaman ne çabuk geçiyor inanamıyorum. Sanki daha yeni Kuzey'e hamileydim ve şimdi Mete'nin doğumuna gün saymaya başlayacağım neredeyse, çok heyecanlı" notuyla paylaştı.

27 haftalık hamile Yenenler'in son pozuna kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Ünlü çift, karantina bitene kadar çocuk yapacaklarını duyurmuştu.