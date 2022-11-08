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    Berfu Yenenler'den popo eleştirilerine cevap

    Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 08.11.2022 - 14:18
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 15:11
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    Berfu Yenenler'den popo eleştirilerine cevap

    Miss Turkey 2015'te dördüncü güzel seçilen Berfu Yıldız, 2019'da oyuncu ve komedyen Eser Yenenler ile nikah masasına oturmuştu. Çift, aynı yıl oğulları Kuzey'i kucaklarına almıştı. Berfu-Eser Yenenler'in ikinci çocukları Mete ise geçtiğimiz yıl mart ayında dünyaya gelmişti.

    "Tepsi gibi"

    Eser Yenenler'in eşi, son olarak kendisine gelen, "Sende Eser kadar popo yok", "Squat yap popon olsun", "Tepsi gibi" yorumlarını derleyerek bir video çekti.

    Squat çektiği anları paylaşan Yenenler, videonun sonunda arkasını dönünce olay oldu. Taytının içine dolgu koyan Berfu Yenenler, kapıdan da zor geçti.

    Berfu Yenenler'den popo eleştirilerine cevap ViDEO

    Berfu Yenenler den popo eleştirilerine cevap #1

    Berfu Yenenler den popo eleştirilerine cevap #2


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