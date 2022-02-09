Euro
15.50
0.05%
Dolar
13.56
-0.03%
Altın
796.60
-0.02%
Borsa
2007
0.48%
Bitcoin
591.324
-1.41%
BTXN Coin
31.57
-5.76%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 5 C

    Berfu Yenenler'in elektrik faturası isyanı

    Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, Instagram hesabından elektrik faturasını paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 09.02.2022 - 07:14
    • Güncelleme : 09.02.2022 - 07:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Berfu Yenenler'in elektrik faturası isyanı

    Ünlü isimler evlerine gelen elektrik faturalarına tepki göstermeye devam ediyor. Elektrik faturasını paylaşan ünlüler kervanına, Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler de eklendi.

    "ELEKTRİK İÇMİŞİZ HERHALDE"

    7 bin 257 TL gelen elektrik faturasına şaşıran Berfu Yenenler, ''Elektrik içmişiz bu ay herhalde'' diyerek sitem etti.

    Berfu Yenenler ve Eser Yenenler çifti, 10 milyon TL değerindeki kütük evlerinin başına gelenlerle gündeme gelmişti. Yenenler çiftinin Kemerburgaz'daki kütük evini eşek arıları ve tilkiler basmış; yangın tehlikesi atlatan eve, bir de yarasalar yuva yapmıştı.

    Berfu Yenenler in elektrik faturası isyanı #1

    Berfu Yenenler in elektrik faturası isyanı #2

    Berfu Yenenler in elektrik faturası isyanı #3

    Berfu Yenenler in elektrik faturası isyanı #4


    Görüş Bildir