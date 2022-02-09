Berfu Yenenler'in elektrik faturası isyanı

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, Instagram hesabından elektrik faturasını paylaştı.

Ünlü isimler evlerine gelen elektrik faturalarına tepki göstermeye devam ediyor. Elektrik faturasını paylaşan ünlüler kervanına, Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler de eklendi.

"ELEKTRİK İÇMİŞİZ HERHALDE"

7 bin 257 TL gelen elektrik faturasına şaşıran Berfu Yenenler, ''Elektrik içmişiz bu ay herhalde'' diyerek sitem etti.

Berfu Yenenler ve Eser Yenenler çifti, 10 milyon TL değerindeki kütük evlerinin başına gelenlerle gündeme gelmişti. Yenenler çiftinin Kemerburgaz'daki kütük evini eşek arıları ve tilkiler basmış; yangın tehlikesi atlatan eve, bir de yarasalar yuva yapmıştı.