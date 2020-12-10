Berfu Yenenler, her sene çocuk yapmak istiyor

Berfu Yenenler, her sene çocuk yapmak istiyor

Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler ile birlikteliklerinin üçüncü yılını kutladı.

Oyuncu Eser Yenenler ile mutlu bir evlilik sürdüren Berfu Yenenler, ilk çocukları Kuzey'i 2019 yılında kucağına aldı.

İkinci kez anne olmak için gün sayan Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler ile birlikteliklerinin üçüncü yılını, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

"HER SENE YAPAR MIYIZ?"

Birlikte çekilen karelerini yayınlayan Berfu Yenenler, "Yıl dönümümüz kutlu olsun. Tebrikler kocam, nice senelerimiz olsun. Bakalım her sene bir çocuk daha yapmaya devam edecek miyiz? Seneye görüşürüz." ifadelerini kullandı.

"NİCE 3 YIL"

Eser Yenenler ise bu kareyi, "Göz açıp, kapayıncaya kadar geçen üç yıl. Nice üç yıllarımız olsun karım." notuyla paylaştı.