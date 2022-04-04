Berfu Yenenler'in Ramazan paylaşımı eleştirildi

Eser Yenenler'in sosyal medya fenomeni eşi Berfu Yenenler'in Ramazan paylaşımı tepki çekti.

Ünlü oyuncu Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler bu sefer de Ramazan paylaşımıyla dikkat çekti.

Sık sık sayfasından gündeme dair videolar yayınlayan Berdu Yenenler'in son paylaşımı "Ramazan'da sosyal medyada post atıyorumdur" oldu.

Yenenler'in paylaşımında şu sözleri dikkat çekti: "Sen oruçlu musun bakayım? Arkada su var gördüm. Post atarsam oruç bozulur mu? İftara ne kadar kaldı?"

Berfu Yenenler'den 'Ramazan'da Sosyal Medya' paylaşımı VİDEO







"GÜLMEDİK"

Berfu Yenenler'in bu yorumları yapması takipçilerini rahatsız etti. Ramazan'la ilgili böyle bir video çekmesi eleştirilere neden oldu.

Eser Yenenler'in eşine; "Bu sefer gülmedik", " Ramazan'a yakışmadı", "Ayıp ve saygısızlık", "Hiç komik değil" yorumları yağdı.