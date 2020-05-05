Bergüzar Korel: 10 yıl önceki eşyaları kullanıyorum

Geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne olan Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

10 yıl önce oğlu Ali'yi dünyaya getiren Bergüzar Korel, 8 Mart'ta ikinci kez anne olmuştu. Büyük oğlu Ali'nin eşyaları ve kıyafetlerini 10 senedir sakladığını dile getiren Korel, şimdi hepsini Han için kullanacağını ifade etti.

"HARİKA BİR HİS"

Korel, minik oğlu Han'ın odasından fotoğraf paylaştı. Korel, altına "10 yıl önce Ali'mize yaptırdığımız mobilyalar hala sapasağlam. Şimdi anılarımızla birlikte ikinci yavrumuzu büyütmek çok kıymetli. Evet 10 yıl kıyafetleri de dahil olmak üzere birçok şeyi sakladım ve şimdi hepsini kullanıyorum. Harika bir his" notunu düştü.