Bergüzar Korel: Anneliği sende sevdim

Bergüzar Korel son paylaşımında büyük oğlu Ali'ye seslendi; "Ben bu hayatta en çok anneliği sevdim" dedi.

Üç çocuk annesi ünlü oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından ilk çocuğu Ali'nin 12'nci yaş gününü kutladı.

Oğlunun doğumunda çekilen fotoğraf ile son halinin yer aldığı kareyi Instagram'dan yayınlayan Korel, duygusal bir yazı kaleme aldı.

Oğlunun yüzünü göstermemeyi tercih eden Bergüzar Korel, gönderisine şu ifadeleri not düştü:

"ANNELİĞİ SENDE SEVDİM"

"Ali’m... Güneşim... Bu hayatta ben en çok anneliği sevdim. Senin sayende... Dünyamı değiştirdin... Evladımız olduğun için sonsuz bir mutluluk duyuyoruz ama sen hepimizden bağımsız bir birey olarak herkesin hayatına ışık saçtığın için kardeşlerin ve ailen olarak kendimizi çok ayrıcalıklı ve şanslı hissediyoruz oğlum.

"RUHUNU ÖZGÜR BIRAK"

Bu hayatta ruhunu hep özgür bırak şimdi olduğu gibi... Ben ve baban ömrümüz yettiğince, her koşulda, sen istediğin sürece bir nefes kadar uzağındayız sadece...

Yüreğindeki merhamet, hoşgörü, empati ve hayata karşı duyduğun o büyük coşku, merak hiç bitmesin... Güneşim Ali’m... 12 yıl önce hayatımıza getirdiğin ışık, mutluluk için bin kez teşekkür ederim sana... Varlığına bin şükür annem. Nice mutlu yılların olsun. Hep birlikte..."

Bergüzar Korel, 2009'da Halit Ergenç ile nikah masasına oturmuştu. Korel, 2010'da oğlu Ali'yi dünyaya getirerek, ilk kez annelik duygusunu tatmıştı. 2020'de ikinci oğlu Han'ı, 2021'de ise kızı Leyla'yı kucağına alan Bergüzar Korel; son paylaşımında "Ben bu hayatta en çok anneliği sevdim" dedi.