Bergüzar Korel, ateş püskürdü

Aylardır sosyal medya hesabından SMA hastası çocuklar için yardım isteyen Bergüzar Korel, meslektaşlarına sinirlendi.

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, SMA hastası çocukların ailelerinden destek ve paylaşım için para isteyen meslektaşlarına ateş püskürdü.

"HEPİNİZİ SÖYLEYECEĞİM"

Instagram hesabının hikaye bölümünden seslenen oyuncu, “Evlatlarını kurtarmak için sizden paylaşım ricasında bulunan aileleri tersleyen, para talep eden insanlıktan nasibini alamamış yaratıklar... Hepinizi tek tek deşifre edeceğim” sözleriyle tepkisini dile getirdi.