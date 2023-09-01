Bergüzar Korel, beyaz bikinisiyle poz verdi Ekranlara dönmeye hazırlanan Bergüzar Korel hamilelik sonrası aldığı kiloları verdi.

ensonhaber.com

3 çocuk annesi ünlü oyuncu Bergüzar Korel, uzun süredir ekranlardan uzaktı.

Yıllar önce Türkiye'yi terk edip Londra'ya yerleşen Korel, yeni projesi için imaj değiştirmişti.

Esra Erol'a benzetildi

Yeni dizisi "Düğüm" için imaj değişikliği yapan Bergüzar Korel, koyu renkli saçlarını sarıya boyatmıştı. Esra Erol'a benzetilen görüntüsüyle adından söz ettiren güzel isim fazla kilolarından da kurtuldu.

Yoğun tempo arasında dinlenen Korel beyaz bikinisiyle havuz kenarından poz verdi. Hamilelikten sonra eski haline dönmek için bol bol yürüyüş yapan ve diyetini de aksatmayan güzel oyuncu fit görünümüyle beğeni topladı.