Bergüzar Korel: Çocuklarımız için bu aşıyı oldum

Üçüncü kez annelik heyecanı yaşayan oyuncu Bergüzar Korel, korona aşısı oldu. 38 yaşındaki oyuncu "Çocuklarımız için bu aşıyı oldum. Unutmayın, bu hastalığı çocuklar değil biz bulaştırıyoruz" dedi.

Oyuncu çift Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, üçüncü çocuklarının dünyaya gelmesi için gün sayıyor.

Ali ve Han adında iki oğlu olan çift, bu kez kucaklarına kız bebeklerini alacak.

30'UNCU HAFTADA AŞI YAPTIRDI

Sosyal medya hesabı Instagram'ı aktif bir şekilde kullanan Bergüzar Korel, yaptığı yeni paylaşımda koronavirüs aşısı olduğunu duyurdu.

Hamileliğinin 30'uncu haftasında çocukları için aşı yaptırdığını dile getiren oyuncu, özellikle velilere seslendi.

“DOĞUMU BEKLİYORDUM”

Aşı olurken çekilen fotoğrafını paylaşan 38 yaşındaki oyuncu, şu açıklamayı yaptı:

“Açık konuşacağım... Aşı olmak için doğumu bekliyordum. Riskleri konuştuğumuzda sahada çalışmadığım ve ilk günden bugüne çok izole yaşadığım için dayanacaktım. Han'ı doğurup, eve geldikten sonra pandeminin başlaması, yalnız bir bebek büyütmek, tam rahatladık derken vakaların en yüksek olduğu zamanda sürpriz bir şekilde tekrar hamile olduğumu öğrenmem ve yine büyük korkularla oldukça dikkatli bir şekilde yaşamak, hiç bitmeyen bir kaygı...

“ÇOK YORULDUM, PSİKOLOJİMİ BİTİRDİ”

Gerçek anlamda evden hiç çıkmadan geçen bir lohusalık ve tekrar gebelik... Çok yoruldum. Yoğun bakımdaki gebeler, şu an virüsün 3 katı daha yüksek bulaşıyor olması psikolojimi bitirdi. Ama en önemlisi yüz yüze eğitim olacağını ve okulların açılacağını öğrendiğim gün karar verdim. Bu sabah aşımı oldum. 30. haftayım. Bu süreçten en çok etkilenenler, okul sürecindeki çocuklar oldu.

“ÇOCUKLARIMIZ İÇİN BU AŞIYI OLDUM”

Unutmayın, bu hastalığı çocuklar değil biz bulaştırıyoruz. Ve onlar bizim yüzümüzden 1,5 yıldır evdeler. Öğretmenler, veliler lütfen ama lütfen aşınızı olun. Bu yavruların hayatlarından yeterince çaldık. Buna hakkımız yok. Ben en başta geleceğimiz, çocuklarımız için bu aşıyı oldum. Doktorunuzla konuşun ve birlikte karar verin."