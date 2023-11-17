Bergüzar Korel çok benzetildiği Sinem Kobal ile poz verdi 20 kilo veren sarışın olan Bergüzar Korel, katıldıkları bir gecede Sinem Kobal ile yan yana fotoğraf çektirdi.

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Yıllar önce İngiltere'ye yerleşen Bergüzar Korel, iş için türkiye'ye sık sık gelmeye başladı.

Diğer iki hamileliğinde de olduğu gibi kızı Leyla doğduktan sonra da hızla kilo veren Korel, eski haline geri döndü.

8 ayda 20 kilo veren Bergüzar Korel bir de meme küçültme operasyonu geçirdi.

Esra Erol'a da benzetilmişti

Geçtiğimiz günlerde yeni rolü için imaj da tazeleyen Bergüzar Korel sarışın olunca yakın arkadaşı Esra Erol'a benzemişti. Bazı hayranları ise güzel oyuncuyu Sinem Kobal'a benzetmişti.

Bergüzar Korel önceki akşam bir davete katıldı. Geceye gold bir elbise ile katılan güzel oyuncu yine göz kamaştırdı.

Sinem Kobal ile poz verdi

Bergüzar Korel, gecede son imajı ile çok benzetildiği Sinem Kobal ile de bir araya geldi. İkili beraber verdikleri pozları sosyal medya hesaplarından paylaştı. İki güzel oyuncuya beğeni yağdı.