Bergüzar Korel, deprem bölgelerinin seçim sonuçlarına tepki gösterenlere seslendi Meydana geçen deprem sonrası Türkiye'nin her yerine yardım gönderen isimlerden biri olan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medyada bu bölgelere dair seçim sonrası çirkin yorum yapanları eleştirdi.

ensonhaber.com

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimi için sandık başına gitti. YSK Başkanı Ahmet Yener, dün yaptığı açıklamayla seçimin resmen ikinci tura kaldığını duyurdu. Geçici sonuçlara göre ilk turda yüzde 49.51 oy alan Recep Tayyip Erdoğan ile yüzde 44.88 alan Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta ikinci turda yeniden yarışacak.

Seçim sonuçlarından sonra deprem bölgelerinde en çok oyu alan AK Parti oldu. Kahramanmaraş ve 10 ili etkileyen deprem bölgelerine dair yapılan yorumlar sosyal medyada gündem oldu.

Oyuncu Bergüzar Korel bu yorumlardan sonra isyan etti.

"İnsanlar öldü"

Deprem bölgeleri için yardım dayanışmaları da düzenleyen başarılı oyuncu "Deprem bölgelerinden gelen sonuçlar hakkında yazılanlar tam da eleştirilen zihniyetin ta kendisi. Bu yazılanları her şeyini kaybetmiş insanlar okuyor. İnsanlar öldü. Hayatta kalmaya çalışan bir sürü insan tüm bu yazılanları okuduğunda ne hissediyor?.

Yapılan yardımların ve dayanışmanın hesabını soracak böbürlenecek insanlar bizler değiliz. Sevgiyi, umudu, bir olmanın, birlikte olmanın hayaliyle sadece iyiliğin yanında olanlarız. Lütfen.. " dedi.