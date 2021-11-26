Bergüzar Korel doğumdan üç gün önceki halini paylaştı

Bergüzar Korel, doğumdan üç gün önce çekilen vücudunun şiş olduğu hallerini sevenleriyle paylaştı.

13 yıl önce görkemli bir törenle hayatlarını birleştiren Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti, 3 Kasım'da da üçüncü çocuklarını kucaklarına aldı.

Sosyal medya hesabından sık sık fotoğraf paylaşan Korel'den yeni kareler geldi. En son kızı Leyla'yı emzirdiği anları yayınlayan Bergüzar Korel, şimdi ise doğumdan 3 gün önce çekilen ve vücudunun şiş olduğu bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu.

Güzel oyuncu, yaptığı paylaşımına ise şu notu düştü:

"HAYRET ETTİM KENDİME"

“31 Ekim. Doğumdan üç gün önce bir fotoğrafımız olsun derken ne kadar şiş olduğuma bir kez daha hayretler edip, çaresizce kabullendiğim andır bu. Anlamadığım, o geçmeyen son günler nasıl şu an ışık hızıyla geçip üç hafta oldu bile..”