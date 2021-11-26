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    Bergüzar Korel doğumdan üç gün önceki halini paylaştı

    Bergüzar Korel, doğumdan üç gün önce çekilen vücudunun şiş olduğu hallerini sevenleriyle paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 26.11.2021 - 08:25
    • Güncelleme : 26.11.2021 - 09:25
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    Bergüzar Korel doğumdan üç gün önceki halini paylaştı

    13 yıl önce görkemli bir törenle hayatlarını birleştiren Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti, 3 Kasım'da da üçüncü çocuklarını kucaklarına aldı.

    Sosyal medya hesabından sık sık fotoğraf paylaşan Korel'den yeni kareler geldi. En son kızı Leyla'yı emzirdiği anları yayınlayan Bergüzar Korel, şimdi ise doğumdan 3 gün önce çekilen ve vücudunun şiş olduğu bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu.

    Güzel oyuncu, yaptığı paylaşımına ise şu notu düştü:

    "HAYRET ETTİM KENDİME"

    “31 Ekim. Doğumdan üç gün önce bir fotoğrafımız olsun derken ne kadar şiş olduğuma bir kez daha hayretler edip, çaresizce kabullendiğim andır bu. Anlamadığım, o geçmeyen son günler nasıl şu an ışık hızıyla geçip üç hafta oldu bile..”

    Bergüzar Korel doğumdan üç gün önceki halini paylaştı #1Bergüzar Korel doğumdan üç gün önceki halini paylaştı #2Bergüzar Korel doğumdan üç gün önceki halini paylaştı #3Bergüzar Korel doğumdan üç gün önceki halini paylaştı #4

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