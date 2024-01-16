Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç'in bir öğününü paylaştı: 'Ailecek disiplinliyiz' Kendisi gibi oyuncu olan eşi Halit Ergenç'in bir öğününü paylaşan Bergüzar Korel, 'Ailecek disiplinliyiz' notunu düştü.

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İşleri için sık sık Türkiye'ye gelen Bergüzar Korel, çocuklarının eğitimi için Londra ve İstanbul arasında mekik dokumaya devam ediyor.

'Düğüm' dizisiyle ekrana dönmek için gün sayan 3 çocuk annesi Bergüzar Korel, son zamanlarda verdiği kilolarla ve tarzındaki değişimle gündeme geliyordu.

Göğüs küçülttü

8 ay gibi kısa bir sürede 20 kilo vererek iğne ipliğe dönen Korel, aynı zamanda göğüs küçültme ameliyatı da geçirmişti.

Sağlıklı besleniyorlar

Yeni imajıyla Esra Erol'a benzetilen Korel, bu defa eşi Halit Ergenç ile gündem oldu. Kendisi gibi eşinin de sağlıklı beslendiğini ifade eden Bergüzar Korel,, kocasının bir öğününü paylaştı.

"Burada kutu yok"

Korel, paylaşımına 'Ailecek disiplinliyiz. Burada kutu olmadığı için her yediğini çekip yolluyor.' notunu düştü.

Halit Ergenç'in zayıflığı da dikkatlerden kaçmadı.