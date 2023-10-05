Bergüzar Korel, eski fotoğraflarını yayınladı 8 ayda 20 kilo veren Bergüzar Korel, ergenlik döneminden bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

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Binbir Gece dizisinde birlikte rol alan ve arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Halit Ergenç ile Bergüzar Korel, 2009 yılında dünyaevine girdi. Bu evlilikten Ali, Han ve Leyla adında üç evladı olan ünlü çiftten Bergüzar Korel, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor.

Çocukları için Londra'ya yerleşen ancak dizi çekimleri ve reklam anlaşmaları için Türkiye'ye gelen Korel, hamilelik kilolarını hızla verdi.

8 ayda 20 kilo verdi

8 ayda 20 kilo veren Bergüzar Korel eski fit haline geri döndü.

Şu soralar yeni projesi için sürekli setlerde olan ünlü oyuncu, son yaptığı paylaşımla da gündem oldu.

Geçtiğimiz günlerde yeni rolü için imaj da tazeleyen Bergüzar Korel'in son paylaşımını görenler ise şaştı kaldı.

"Arkadaşlar üzgünüm"

Ergenlik döneminden bir kareyi paylaşan Bergüzar Korel'in tombul hali hayranlarını şok etti. Bergüzar Korel'in "Arkadaşlar üzgünüm ama hiçbirimiz ponpon kız değildik" notu ile paylaştığı ergenlik karesine "Resmen evrim geçirmiş" yorumları yağdı..