Bergüzar Korel: Gereksiz insanlardan kurtuldum

Geçtiğimiz haftalarda üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından günlük hayatıyla ilgili paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

İki ünlü oyuncu çift, Bergüzar Korel ve Halit Ergenç ikilisi evliliklerinde 12 yılı geride bıraktı. Mutlu bir evlilik süren Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, üçüncü çocuklarını kucaklarına aldı.

Zaman zaman yayınladığı karelere düştüğü notlarla da adından söz ettiren oyuncu, son lohusalığında yaşadığı değişimden bahsetti.

Evde çekilen kareleri takipçileriyle paylaşan oyuncu, gönderisine şu notu düştü:

"MUTLUYUM"

"Bu lohusalığımda hayattan kopmayacağım diye söz vermiştim kendime. Hoş iki yıldır evim ve çevresinden dışarı bir adım atmıyorum ama bana yetiyor. Mutluyum.

"SIFIR BEDEN KIYAFETLER SONSUZLUĞA UĞURLANDI"

Gereksiz eşyalardan ve insanlardan kurtuldum kafam rahat. Eşyalardan kastım çoğu artık sadece kolumun girebildiği pantolonlarım mesela. Deli gibi çalıştığım, yorulduğum ve hiçbir zaman kendimi yeterli hissetmediğim zamanlar giydiklerimle birlikte bana kendimi böyle hissettiren, var olanı da sömüren herkes sıfır beden kıyafetlerle sonsuzluğa uğurlandı.

"DAHA HAFİFİM"

Bir gün özlerim ve giyerim diye de saklamadım ne insanları ne kotları. Değiştim, dönüştüm. Mutluyum ve +15 kg ile eskisinden çok daha hafifim. Bu tezatlık hiç olmadığı kadar mutlu ediyor beni. Aralık ayı benim için hep böyle oluyor işte. Sorguladığım, hesaplaştığım, vedalaştığım, mutluluğa kollarımı açtığım yılın son günleri. Yeni bir yıl, yeni bir hayat..."