Bergüzar Korel, Halit Ergenç'e aşkını otobüste haykırdı

Yurt dışına yerleştikleri konuşulan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’ten yeni İngiltere paylaşımları geldi.

2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile büyük bir aşkla evlenen Bergüzar Korel, bu evliliğini 3 de çocukla taçlandırdı. Ünlü çift, ilk çocukları Ali'yi 2010 yılında, Han'ı 2020 yılında, kızları Leyla'ya ise geçen yıl Kasım ayında kavuştu.

OTOBÜSE BİNİYORLAR

Uzun zamandır yurt dışına yerleştikleri konuşulan ama bu iddiaları sürekli reddeden ünlü çift, yine İngiltere'ye gitti. Sürekli İngiltere'den payaşımlar yapan Ergenç çiftinden yeni video geldi.

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, İngiltere'de otobüse bindi VİDEO



"BANA ÇOK AŞIK"

İngiltere'de olan Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç ile otobüste seyir halindeyken geçirdiği eğlenceli anları takipçileriyle paylaştı. Korel'in, eşine paylaşımına "Benden uzağa oturarak bana alan tanıyor, çünkü bana çok aşık" diye seslendiği anlar sosyal medyada dikkat çekti.