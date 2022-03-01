Euro
15.52
-0.31%
Dolar
13.80
-0.29%
Altın
846.37
-0.50%
Borsa
1946
-0.32%
Bitcoin
593.446
10.17%
BTXN Coin
37.48
-0.02%
Bitexen
2ºC
İstanbul
Çok bulutlu 2 C

    Bergüzar Korel, Halit Ergenç'e aşkını otobüste haykırdı

    Yurt dışına yerleştikleri konuşulan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’ten yeni İngiltere paylaşımları geldi.
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2022 - 08:35
    • Güncelleme : 01.03.2022 - 08:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bergüzar Korel, Halit Ergenç'e aşkını otobüste haykırdı

    2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile büyük bir aşkla evlenen Bergüzar Korel, bu evliliğini 3 de çocukla taçlandırdı. Ünlü çift, ilk çocukları Ali'yi 2010 yılında, Han'ı 2020 yılında, kızları Leyla'ya ise geçen yıl Kasım ayında kavuştu.

    OTOBÜSE BİNİYORLAR

    Uzun zamandır yurt dışına yerleştikleri konuşulan ama bu iddiaları sürekli reddeden ünlü çift, yine İngiltere'ye gitti. Sürekli İngiltere'den payaşımlar yapan Ergenç çiftinden yeni video geldi.

    Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, İngiltere'de otobüse bindi VİDEO

    "BANA ÇOK AŞIK"

    İngiltere'de olan Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç ile otobüste seyir halindeyken geçirdiği eğlenceli anları takipçileriyle paylaştı. Korel'in, eşine paylaşımına "Benden uzağa oturarak bana alan tanıyor, çünkü bana çok aşık" diye seslendiği anlar sosyal medyada dikkat çekti.

    Bergüzar Korel, Halit Ergenç e aşkını otobüste haykırdı #1

    Bergüzar Korel, Halit Ergenç e aşkını otobüste haykırdı #2

    Bergüzar Korel, Halit Ergenç e aşkını otobüste haykırdı #3


    İlginizi Çekebilir

    Galatasaray'ın rakibi Barcelona da 4'ledi
    Dünyadan futbol

    Galatasaray'ın rakibi Barcelona da 4'ledi

    Ünlü İş Kadını Aslı Demirel'den Kripto Stratejisi!
    Btcrobo

    Ünlü İş Kadını Aslı Demirel'den Kripto Stratejisi!

    Sadakatsiz 51. bölüm fragmanı: Ali ortalarda yok, Asya ile Derin karşı karşıya!
    Medya

    Sadakatsiz 51. bölüm fragmanı: Ali ortalarda yok, Asya ile Derin karşı karşıya!

    Görüş Bildir