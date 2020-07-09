Bergüzar Korel ile Beyza Şekerci pişti oldu

Bergüzar Korel ile Beyza Şekerci pişti oldu

İki ünlü oyuncu Bergüzar Korel ile Beyza Şekerci Hepileri tatile çıktı.

Bergüzar Korel ve yakın arkadaşı Beyza Şekerci Hepileri tatilde buluştu.

"BÖYLE PİŞTİ OLMAZ OLSUN"

Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından bikinili fotoğrafını paylaşarak, doğum sonrası kilo haberlerini ti'ye alan Bergüzar Korel bu kez yakın arkadaşı ile çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından 'Ama böyle pişti olmaz olsun' notuyla paylaştı.

"HİÇBİR PİŞTİ BÖYLE ACI VERMEDİ"

İki yakın arkadaşın mayo tercihi aynı olunca Korel, ınstagram hikaye kısmına da bir video ekleyip 'Hayatımdaki hiçbir pişti bu kadar acı olmamıştı' ifadelerini kullandı.