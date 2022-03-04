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    Bergüzar Korel ile Halit Ergenç Londra'daki evlerini paylaştı

    Daha önce Londra'ya taşınacağı iddiasını yalanlayan Bergüzar Korel, yeni evinden paylaşımlar yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 04.03.2022 - 10:51
    • Güncelleme : 04.03.2022 - 11:08
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    Bergüzar Korel ile Halit Ergenç Londra'daki evlerini paylaştı

    Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çifti, geçtiğimiz aylarda Türkiye'yi terk edip yurt dışına taşınacağı iddialarla gündeme gelmişti. İngiltere'ye yerleşeceklerini yalanlayan ünlü çiftt, Londra'dan ev aldı.

    YENİ HAYAT

    3 çocuk annesi Bergüzar Korel, yeni evlerinden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Radikal bir kararla Londra'ya taşınan Ergenç Ailesi, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

    Bergüzar Korel ile Halit Ergenç Londra daki evlerini paylaştı #1

    Bergüzar Korel ile Halit Ergenç Londra daki evlerini paylaştı #2

    Bergüzar Korel ile Halit Ergenç Londra daki evlerini paylaştı #3

    Bergüzar Korel ile Halit Ergenç Londra daki evlerini paylaştı #4


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