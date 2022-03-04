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- Bergüzar Korel ile Halit Ergenç Londra'daki evlerini paylaştı
Bergüzar Korel ile Halit Ergenç Londra'daki evlerini paylaştı
Daha önce Londra'ya taşınacağı iddiasını yalanlayan Bergüzar Korel, yeni evinden paylaşımlar yaptı.
- Haber Merkezi
- 04.03.2022 - 10:51
- Güncelleme : 04.03.2022 - 11:08
Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çifti, geçtiğimiz aylarda Türkiye'yi terk edip yurt dışına taşınacağı iddialarla gündeme gelmişti. İngiltere'ye yerleşeceklerini yalanlayan ünlü çiftt, Londra'dan ev aldı.
YENİ HAYAT
3 çocuk annesi Bergüzar Korel, yeni evlerinden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Radikal bir kararla Londra'ya taşınan Ergenç Ailesi, sosyal medyada ilgi odağı oldu.