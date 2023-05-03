Bergüzar Korel ile Halit Ergenç oy kullandı Ekranların iki ünlü oyuncusu Bergüzar Korel ile Halit Ergenç oylarını İngiltere'de kullandı.

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Türkiye’yi terk eden Bergüzar Korel ile Halit Ergenç bir süredir Londra'da bir hayat sürüyor. Çocuklarının eğitimi için Türkiye'den giden ünlü çift, yurda sık sık gelse de oylarını yurt dışında kullandı. Korel sosyal medyadan oy paylaşımı da yaptı.

"Oyumuzu kullandık"

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in "Oyumuzu kullandık" pozuna beğeni yağdı.

"Yüzde yüz gitmiş değiliz"

İkili ülkeden gitse de sık sık işler için İstanbul'a geliyor. Halit Ergenç bu konuda "Aslında çok geliyor, gidiyoruz. Oraya yüzde yüz gitmiş değiliz. Hayatı bir nevi ikiye bölmüş olduk. Burayı kapatmadık, buradaki hayatımız da devam ediyor." ifadelerini kullanmıştı.