Bergüzar Korel isyan etti

SMA hastası çocuklara yardım eli uzatan Bergüzar Korel, yeterince bağış yapılmamasına tepki gösterdi.

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, SMA hastası minik bebek Yusuf Ayaz’ın ölüm haberiyle sarsıldı.

SMA hastası çocuklara yardım eli uzatabilmek için sık sık sosyal medyadan paylaşımlar yapan ünlü oyuncu, acı haberi aldıktan sonra duygularını Instagram’da şu sözlerle dile getirdi:

"KULÜP İÇİN PARA VAR"

“O kadar üzgün ve öfkeliyim ki. Bir gecede kulüpler için milyonlar toplanırken çocukları yaşatmak için başlatılan kampanyalar o kadar yavaş ilerliyor ki, bu yavrular ölüyor.

Bas bas bağırıyoruz zaman yok diye. Aileler yavrularını yaşatmak için kendi imkanlarıyla kampanya yapıp çırpınıyorlar. Bir yavrumuz daha melek oldu.

Ne olur hepiniz bir çocuğun kampanyasını sahiplenip paylaşsanız, çağrıda bulunsanız? Ne kaybedersiniz? Bu yavruların hayatta kalması bizim elimizde."