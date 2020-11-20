Bergüzar Korel: Kilo vermeye karar verdim

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, kilo vermek için spora ve diyete başladı.

Geçtiğimiz mart ayında ikinci çocuğu Han'ı dünyaya getiren oyuncu Bergüzar Korel, hamilelik kilolarıyla vedalaşmaya karar verdi.

Yaz aylarında sosyal medya hesabından paylaştığı kendi fotoğraflıyla "kilo verme" baskısıyla dalga geçen Korel "Artık hazırım. Kendi istediğim zamanda, kendi istediğim şekilde kilo verme sürecine girdim" dedi.

İşte ünlü oyuncunun sözleri:

"HAMİLELİK KİLOLARIMLA VEDALAŞACAĞIM"

"Artık hazırım. Kendi istediğim zamanda,kendi istediğim şekilde kilo verme sürecine girdim. Bedenimi ben nasıl görmek istiyorsam, nasıl mutlu hissedeceksem. Benim yönetimimde ve kontrolümde, hiçbir strese girmeden hamileliğimin bana bıraktığı 10 kg ile vedalaşmaya karar verdim.

PLAN BELLİ

Bunu en başta, vücudumun hiç alışık olmadığı ve ağrılara sebep olan ağırlıktan kurtulmak için yapacağım. Keyfimden, zevklerimden ödün vermeden! Daha fazla hareket, üç öğün, bolca su, erken akşam yemeği ve tabii ki rafine şeker ve glutenden uzak durarak yapmayı planlıyorum.

Ben kendimi ancak 9 ay sonra buna hazır hissettim. Ek gıda ile düzenimizi oturtup emzirme araları açılınca. Hiç kimsenin baskısına boyun eğmeyin güzel anneler. Ne burada bebekleri ile poz verip alt metinden bakın nasıl da zayıfım çatlayın da patlayın diyenlere, ne de çevrenize.

"PAŞA GÖNLÜNÜZ NE İSTERSE O"

Sizin vücudunuz. Sizin keyfiniz. Canınız ne zaman isterse yavrunuzla aranıza mesafe koymadan, mutlu bir şekilde ister verirsiniz kilolarınızı ister vermezsiniz. Paşa gönlünüz ne isterse o. Zaman bulur da eğer becerebilirsem bu süreçte işime yarayan önerilerimi de paylaşırım belki sizinle. Öperim süt kokulu terli yanaklarınızdan."