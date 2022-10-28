Bergüzar Korel kızına 'anne' dedirtmeye çalışınca olanlar oldu

Üç çocuk annesi Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından yayınladığı esprili bir videoda, kızına anne dedirtmeye çalıştı. Kızı Leyla'dan baba yanıtını alan Korel, "Bu bir dramdır" dedi.

Güzel oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

Kendisi gibi oyuncu Halit Ergenç ile 3 çocuğu olan çift, çocuklarının yüzünü paylaşmamayı tercih ediyor.

İlk çocuğu Ali'yi 2010 yılında kucağına alan çift, iki yıl önce ikinci oğlu Han'ı, geçtiğimiz sene de kızı Leyla'yı dünyaya getirdi.

Esprili paylaşım

Bir süre oyunculuğa ara veren Korel, zamanının büyük bölümünü çocuklarıyla geçiriyor.

Başarılı oyuncu dün o anlardan birini dün sosyal medya hesabından paylaştı.

"Bu bir dramdır"

2,2 milyon takipçili hesabından kızına ‘Anne’ dedirtmeye çalışan oyuncu, aldığı 'Baba' cevabıyla şaşkınlık yaşadı.

"Kızım baba ya da dede değil. Anne diyeceksin." diyerek herkesi güldüren oyuncu, o anları "Bu bir dramdır" notuyla yayınladı.

"8-9 ay koynumda yatırdım"

Daha sonra yayınladığı videoda da. "Diğer çocuklarıma yapmadığımı yaptım, 8-9 ay koynumda yatırdım ama hala 'baba' diyor." diyerek esprili bir sitemde bulundu.