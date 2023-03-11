Bergüzar Korel, Konya'da kirası 4 bin TL olan evi paylaştı: Bu parayı istemek vicdansızlıktır Asrın afetinden etkilenen vatandaşlar için kolları sıvayan oyuncu Bergüzar Korel, yıkık dökük bir ev için yüksek fiyat isteyen emlakçıya isyan etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 34 gün geçti.

Geniş bir coğrafyada hissedilerek 11 ili enkaza çeviren afetin ardından devletin tüm kurumları harekete geçti.

Şimdilerde afet bölgesinde çadır ve konteyner kentler kurularak depremzedelerin yaraları sarılmaya başlandı.

Kimileri ise farklı illerdeki KYK yurtlarına ve otellere yerleştirildi.

Tüm Türkiye'nin kenetlendiği zor günlerde, ülkenin sanatçıları da büyük bir mücadele ortaya koydu.

"Vicdansızlık"

Bu isimlerden biri de oyuncu Bergüzar Korel oldu.

İlk andan itibaren sosyal medya hesabından acısını paylaşan ve ihtiyaç malzemeleri için yardım talebinde bulunan Korel, bu kez isyanlardaydı.

Afetzede bir aile için Konya'da kiralık ev arayışında olduklarını belirten oyuncu, 4 bin TL kira ve 4 bin TL depozito istenen evin durumunu paylaşarak tepki gösterdi.

Evin videosunu paylaşan Korel, "Bu ev için bu parayı istemek vicdansızlıktır" diyerek ev sahiplerine adeta ateş püskürdü.

"Emlakçıyı bulacağım"

Bu olayla ilgileneceğini ve aile için daha güzel ev arayışında olduklarını belirten oyuncu, “Aileyi yapayalnız bırakan, çocukları tek bir minder üzerinde bomboş eve koyan emlakçıyı bulacağım. Bu aileye ve yavrularımıza öyle güzel bir ev yapacağız ki… Bu korkunç günleri unutturacağız sizlere benim güzellerim.” ifadelerini kullandı