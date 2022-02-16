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    Bergüzar Korel koronavirüse yakalandı

    Uğur Arslan'ın bir mekanda yaptığı doğum günü partisinden sonra Bergüzar Korel rahatsızlandı.
    • Haber Merkezi
    • 16.02.2022 - 13:26
    • Güncelleme : 16.02.2022 - 13:45
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    Bergüzar Korel koronavirüse yakalandı

    Geçtiğimiz haftalarda İstanbul'daki bir mekanda ‘Yargı’nın Eren Komiser’i Uğur Aslan, 50 kişilik bir doğum günü partisi yapılmıştı. Çok sayıda ünlü ismin katıldığı partide, bir kişi koronavirüslü çıktı.

    HALAYDA POZİTİF VAR

    Koronavirüs çıkan isim 3 çocuk annesi oyuncu Bergüzar Korel oldu. Korel'in pozitif olduğunu duyan doğum gününe katılan diğer ünlü isimler panik yaptı.

    Partiye katılan ve Korel'le birlikte halay çeken isimler, tek tek koronavirüs testi için hastanenin yolunu tuttu.

    BERGÜZAR EVDE

    Arkadaşlarından haber bekleyen Bergüzar Korel, hastalığı hafif atlatıyor ve evinde dinleniyor.

    Arslan'ın doğum günü partisine Ebru Şahin, Bergüzar Korel, Onur Büyüktopçu, Demet Akbağ, Barış Falay ve Esra Erol gibi ünlü isimler katılmıştı.

    Uğur Arslan söyledi ünlü isimler oynadı ViDEO

    Bergüzar Korel koronavirüse yakalandı #1

    Bergüzar Korel koronavirüse yakalandı #2


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