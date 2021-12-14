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    Bergüzar Korel, mutluluktan ağladı

    Kızı Leyla'yı kucağına alan Bergüzar Korel, kendisine hediye gönderen hayranlarına sosyal medyadan teşekkür etti.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2021 - 15:19
    • Güncelleme : 14.12.2021 - 15:27
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    Bergüzar Korel, mutluluktan ağladı

    3 Kasım'da kızı Leyla'yı kucağına alarak üçüncü kez anne olan Bergüzar Korel, önceki gün mutluluk gözyaşları döktü.

    TEŞEKKÜR ETTİ

    Oyuncunun fanları, Leyla'nın doğum hediyesi olarak Mardin'deki UCIM merkezinde bir çocuk eğitim odası yaptırdı.

    Çocukların oynamaları, sanatla meşgul olmaları için hazırlanan odaya Leyla Ergenç Çocuk Eğitim Odası adı verildi. Korel, mutluluğunu şu sözlerle paylaşarak fanlarına teşekkür etti:

    "AİLEM OLDUNUZ"

    "Türkiye, Rusya, Bulgaristan, Fransa, Tunus, Umman, Romanya, Gürcistan, Arjantin, Peru, Uruguay. Bazen diyorum ki... Ne yaptım da dünyanın dört bir yanından bu melek kalpli insanlar ailem oldu.. Çok büyük bir mutluluk yaşattınız ailemize."

    Bergüzar Korel, mutluluktan ağladı #1

    Bergüzar Korel, mutluluktan ağladı #2


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