Bergüzar Korel: Otosansür görmemi engelliyor

Bergüzar Korel, sosyal medyada paylaşımlarına olumsuz yorum aldığı için kendine otosansür uyguladığını söyledi.

Kızı Leyla'yı kucağına almak için gün sayan güzel oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Bir dönem oğluna beddua edilmesi nedeniyle Instagram'ı kapatan daha sonra hesabını yeniden açan Korel, yaptığı son paylaşımla siber zorbalığa isyan etti.

"KORKU"

Korel, paylaşımında '’Eskiden her yerde fotoğraflayacak bir an bulurdum kendime... Birilerine gösterme kaygım yoktu çünkü. Instagram yoktu.

"BENİ ENGELLİYOR"

Sonra Instagram çıktı ben fotoğraf çekmeye devam ettim ama siber zorbalıktı, eleştiriydi, kötü yorumdu derken bir bakmışım sürekli her konuda uyguladığım otosansür görmemi engelliyor.

Korku, sevdiğim her şeyden uzaklaştırmış beni. Tekrardan an an fotoğraflamak istiyorum her şeyi... Kimse görmeyecekmiş gibi...'’ ifadelerini kullandı.