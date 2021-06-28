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    Bergüzar Korel, ricada bulundu

    Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Bergüzar Korel, gizli bir şekilde fotoğraflarının çekilmesinden rahatsız olduğunu dile getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2021 - 07:04
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    Bergüzar Korel, ricada bulundu

    Ailesiyle tatile çıkan oyuncu Bergüzar Korel, gizli gizli görüntülenmesinden rahatsız oldu. 3 bebeğine hamile olan Korel, gizlice fotoğraflarının çekilmesine isyan etti..

    "TATİLDEYİZ"

    Sosyal medya hesabından takipçilerine seslenen Bergüzar Korel " Biz şu an tatildeyiz. Bu videoyu izleyenlerden ya da normal hayatta bizimle karşılaşanlardan küçük bir ricam var. Bazen uzaktan fotoğrafımızı ya da videomuzu çekiyorsunuz, çocuklarımızın videosunu çekiyorsunuz. Bu benim hiç hoşuma gitmiyor. Zaten yanıma gelip birlikte fotoğraf çektirsek daha bir anlamı, hatırası olur. Hem de ben uzaktan gözetleniyor hissi yaşamam. Çünkü insan kendini çok kötü hissediyor.

    "ANLIYORUM"

    Ben insanların yüz ifadelerinden her şeyi anlayabiliyorum, dudak okuyabiliyorum. Gelin birlikte selamlaşalım, birlikte fotoğraf çektirelim, güzel bir hatıra kalsın...Ne dersiniz" dedi.

    Bergüzar Korel, ricada bulundu #1

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