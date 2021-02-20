Bergüzar Korel, sosyal medyasını yorumlara ve özel mesajlara kapattı

Sosyal medya hesabından kendisine “Gebermen için her gün dua ediyorum” diyen bir takipçisine kızan oyuncu Bergüzar Korel, sanal zorbalığa sessiz kalınmaması gerektiğini söyledi.

Oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından hamilelik sürecinde kendisine gelen bir mesaj üzerine Instagram hesabını yorumlara ve özel mesajlara kapattığını söyledi.

İkinci çocuğuna hamileyken gelen bir mesajdan sonra bu kararı aldığı belirten Korel, "Ben kendimi, psikolojimi bu iletişim yolunu keserek koruyorum." dedi.

“İKİNCİ YAVRUMA HAMİLEYKEN…”

Korel, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Eminim birçok kişi yorumlarım ve DM'lerim kapalı olduğu konusunda sitemkar eleştirilerde bulunuyor, sebebini merak ediyor. Çünkü artık kötü sözün de onu söyleyen kişinin de kontrolsüz ve vahşi bir şekilde bana dokunmasını istemiyorum, daha doğrusu o kişinin bana dokunduğunu sanmasına izin vermiyorum. Artık sadece içimden geleni, gözümün gördüğünü korkmadan otosansür uygulamadan paylaşmak istiyorum. Söylenen her şeyi ciddiye alıp, üzülüp, o insanı kazanmaya çalışıp açıklama yapmayı da bıraktım. Ne zaman biliyor musunuz? İkinci yavruma hamileyken DM kutuma düşen bir mesajdan sonra...

“GEBERMEN İÇİN HER GÜN DUA EDİYORUM”

‘Pi.in ve senin gebermen için her gün dua ediyorum.’

Amannn bırak hasta onlar deyip kestirip atmayın artık. Böyle diye diye vücut bulmuş bu şeytanlığı besleyip duruyoruz. Ben kendimi, psikolojimi bu iletişim yolunu keserek koruyorum. Belki çelişkili gelecek yazdıklarım ama diğerini başaracak gücüm de isteğim de yok artık.

Bir yerlerde sanal zorbalığa uğrayan birileri var ise özellikle yaşı küçük kardeşlerim bu yazdıklarımı okuyorsa eğer bunun bir suç olduğunu bilin ve lütfen ailenizle paylaşın. Sessiz kalmayın."