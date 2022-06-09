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    Bergüzar Korel, takipçilerinin sorularına cevap verdi

    Bergüzar Korel'e Mükremin Gezgin tepkisi sonrası mesaj yağdı.
    • Haber Merkezi
    • 09.06.2022 - 09:05
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 09:54
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    Bergüzar Korel, takipçilerinin sorularına cevap verdi

    Sosyal mesya hesabını aktif kullanan oyuncu Bergüzar Korel, doğum yaptığını iddia edip, kucağında bebekle poz veren TikTok kullanıcısı Mükremin Gezgin'e tepki gösterince gündem oldu.

    "Yazıklar olsun"

    "Buna gülen, sayfasında paylaşan hesaplara da yazıklar olsun!" diyerek isyan eden oyuncuya, paylaşımı sonrası mesaj yağdı. Bergüzar Korel gelen mesajlara toplu yanıt verdi.

    Tek tek cevap verdi

    Gelen soruları toplu yanıtlayan Korel, "Bana herkes soruyor bu kadar çok paylaşım yapıyorsun, sosyal medya ve çocuklarla ilgili senin çocukların hiç mi bakmıyorlar Hiç mi hesapları yok? HAYIR YOK." dedi. Bergüzar Korel, mesajının devamında ise "Çocuklarımı dünyaya getirmiş olabiliriz ama bu onların sahibi olduğumuz anlamına gelmiyor." dedi.

    Bergüzar Korel, takipçilerinin sorularına cevap verdi #1

    Bergüzar Korel, takipçilerinin sorularına cevap verdi #2


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