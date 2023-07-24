Bergüzar Korel, tatil pozlarını paylaştı
ensonhaber.com

Başrlleirni paylaştıkları 'Binbir Gece' dizisinde başlayan aşkları evlilikle sonuçlanan ile Halit Ergenç çifti ikinci çocuktan sonra Türkiye'yi terk edip İngiltere'ye yerleşmişlerdi.

Çiftten Bergüzar Korel, geçtiğimi günlerde son olarak sezonunu nihayet açtıklarını paylaşımı ile duyurmuştu.

3 çocuk annesi

Yeni projeleriyle sevenleriyle buluşmaya hazırlanan Bergüzar Korel pozlarıyla dikkat çekti. 3 çocuk annesi Bergüzar Korel'in verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı. Bergüzar Korel'in bikinili pozu takipçilerin beğenisini topladı.

Bergüzar Korel, tatil pozlarını paylaştı

Korel son doğumundan sonra yürüyüşlerini ve sporunu aksatmıyordu.