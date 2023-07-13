Bergüzar Korel, tatilde Yoğun bir temposu bulunan Bergüzar Korel, tatilde bile çalıştığını söyledi.

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Bergüzar Korel ve Halit Ergenç 2009 yılında nikah masasına oturmuştu. İlk çocukları Ali'yi 2010 yılında kucaklarına alan çift, 2020'de Han'a, 2021 yılının Kasım ayında ise kızları Leyla’ya kavuşmuşlardı.

Doğumdan sonra spor ve diyetle kilolarından kurtulan Korel, tatile çıktı.

"Toplantılardan fırsat olursa sanırım tatile geldim"

Sosyal medyadan tatil tarzını yayınlayan 3 çocuk annesi güzel oyuncu sitem etti. Çok yoğun olduğunu belirten Korel, paylaştığı fotoğrafa şunu yazdı: "Toplantılardan fırsat olursa sanırım tatile geldim."