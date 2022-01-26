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    Bergüzar Korel ve Halit Ergenç Londra'ya yerleşti

    İngiltere'de ev alan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, projeleri olmadığı dönemde Londra'da yaşayacaklar.
    • Haber Merkezi
    • 26.01.2022 - 07:52
    • Güncelleme : 26.01.2022 - 08:34
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    Bergüzar Korel ve Halit Ergenç Londra'ya yerleşti

    Türkiye'nin en çok para kazanan oyuncularından Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, yaşamlarında radikal bir değişikliğe imza attı.

    TÜRKİYE TERK EDİLDİ

    SnobMagazin'in haberine göre, uzun zamandır ekranlarda olmayan ve sosyal medya hesaplarından sürekli İngiltere'nin başkenti Londra'dan fotğraf paylaşan ünlü çiftien beklenmeyen bir karar geldi.

    Ünlü çiftin, Londra'dan bir ev satın aldığı öğrenildi. İkilinin projeleri olmadığı dönemde üç çocuğuyla birlikte Londra'da yaşayacağı iddia edildi.

    Ali Ergenç, Han Ergenç ve Leyla Ergenç adında üç çocuğu bulunan çift, bir süredir ekranda yer almıyordu. Son olarak 'Babil' dizisinde yer alan Ergenç, daha sonra pandemi nedeniyle setlere ara verdi.

    Bergüzar Korel ve Halit Ergenç Londra ya yerleşti #1

    Bergüzar Korel ve Halit Ergenç Londra ya yerleşti #2


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