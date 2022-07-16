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    Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'ten 'Londra' açıklaması: Gidip geliyoruz

    Türkiye’den kopup tamamen Londra’ya yerleştiklerine dair bir durumun olmadığını söyleyen Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinden, “Çocukları okula götürüyoruz. Gidip geliyoruz” açıklaması geldi.
    • Haber Merkezi
    • 16.07.2022 - 10:32
    • Güncelleme : 16.07.2022 - 10:50
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    Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'ten 'Londra' açıklaması: Gidip geliyoruz

    Geçtiğimiz aylarda Londra'ya yerleştiklerine dair haberlerle gündeme gelen oyuncu çift Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, tatil için geldikleri Alaçatı'da görüntülendi.

    Bir mekanda akşam yemeği yiyen çift, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

    “Çocukları okula götürüyoruz”

    “Londra’ya yerleştiniz mi?” sorusuna üzerine çift, “Londra'da çocuklarla birlikte çok yoğun bir hayatımız var. Onları okula götürüyoruz, getiriyoruz.” açıklamasını yaptı.

    Güzel oyuncu, “Benim için oldukça yoğun geçiyor. Halit çok gidip, geliyor. Ben genelde çocukların başında kalıyorum ama çok sık gidip, geliyoruz. Türkiye'den arkadaşlarımız geliyor bize. Her şey güzel geçiyor. Oğlumuz müzikle çok ilgileniyor. Müziği çok seviyor. Onun için orada çok imkan var.

    Bergüzar Korel ve Halit Ergenç ten Londra açıklaması: Gidip geliyoruz #1

    “Londra, iyi bir eğitim alacağı yer”

    Biz bunu denemek istedik. Onun da her türlü şeye ulaşabileceği bir yer istedik. Londra, iyi bir eğitim alacağı yer. Tabii ki Türkiye'de de alabilir. İkimiz de Mimar Sinan'lıyız ama biz bunu denemek istedik. Gidiyoruz, geliyoruz... Buradaki evimiz açık. İşlerimiz burada. Sadece bir dönem yani okullar açılana kadar buradayız.” dedi.

    Bergüzar Korel ve Halit Ergenç ten Londra açıklaması: Gidip geliyoruz #2

    “Hayatı bir nevi ikiye bölmüş olduk”

    Halit Ergenç ise “Aslında çok geliyor, gidiyoruz. Oraya yüzde yüz gitmiş değiliz. Hayatı bir nevi ikiye bölmüş olduk. Burayı kapatmadık, buradaki hayatımız da devam ediyor.” diye konuştu.

    Bergüzar Korel ve Halit Ergenç ten Londra açıklaması: Gidip geliyoruz #3


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