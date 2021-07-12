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    Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'ten yeni poz

    Kız bebek bekleyen Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'ten yeni fotoğraf geldi.
    • Haber Merkezi
    • 12.07.2021 - 13:06
    • Güncelleme : 12.07.2021 - 13:45
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    Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'ten yeni poz

    Üçüncü çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan Bergüzar Korel-Halit Ergenç çifti, Bodrum'da tatillerine devam ediyor.

    Sık sık yakın arkadaşlarıyla bir araya gelen Korel ile Ergenç çiftini, en son Esra Erol ve eşi Ali Özbir ziyaret etti.

    Tatilde arkadaşlarıyla hasret gideren ekip, renkli fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ergenç'le fotoğrafını yayınlayan Korel altına, 'Leyla ile sabah kahvesi' notunu düştü.

    KIZ BEBEK HEYECANI

    İki oğlu olan çift, kızlarına kavuşmak için gün sayıyor. Kız bebek heyecanı yaşayan ikiliden Korel, "Güzel ve değişik bir duygu. Halit'te korku var." demişti. Ergenç ise, "Bergüzar'ın beklentisi ve heyecanı inanılmaz. İnşallah kızımızı mutlulukla kucağımıza alacağız." ifadelerini kullanmıştı.

    Bergüzar Korel ve Halit Ergenç ten yeni poz #1

    Bergüzar Korel ve Halit Ergenç ten yeni poz #2

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