Bergüzar Korel'den 3. çocuk yorumu

2 ay önce ikinci çocuğunu kucağına alan Bergüzar Korel, 3. çocuğu da düşündüğünü söyledi.

Yakın arkadaşlar Bergüzar Korel ve Beyza Şekerci, Instagram’da ortak yayın yaptı. İkili, annelik hakkında sohbet etti.

"KABULÜMDÜR"

10 yaşında Ali adında bir oğlu bulunan, 2 ay önce de Han adını verdiği ikinci çocuğunu dünyaya getiren Korel, “Üçüncü çocuğu düşünüyor musunuz?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Herkes benden kız bekliyor. Sağlıklı olursa, kısmetimde varsa kabulümdür. Çok büyük konuşmaları uzun zaman önce bıraktım.”