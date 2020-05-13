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- Bergüzar Korel'den 3. çocuk yorumu
Bergüzar Korel'den 3. çocuk yorumu
2 ay önce ikinci çocuğunu kucağına alan Bergüzar Korel, 3. çocuğu da düşündüğünü söyledi.
- Haber Merkezi
- 13.05.2020 - 07:54
Yakın arkadaşlar Bergüzar Korel ve Beyza Şekerci, Instagram’da ortak yayın yaptı. İkili, annelik hakkında sohbet etti.
"KABULÜMDÜR"
10 yaşında Ali adında bir oğlu bulunan, 2 ay önce de Han adını verdiği ikinci çocuğunu dünyaya getiren Korel, “Üçüncü çocuğu düşünüyor musunuz?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Herkes benden kız bekliyor. Sağlıklı olursa, kısmetimde varsa kabulümdür. Çok büyük konuşmaları uzun zaman önce bıraktım.”