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    Bergüzar Korel'den 3. hamilelik pozu

    Bodrum'da tatil ünlü oyuncu Bergüzar Korel, büyümüş karnıyla poz verdi.
    • Haber Merkezi
    • 25.06.2021 - 12:59
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    Bergüzar Korel'den 3. hamilelik pozu

    Ali ve Han adında iki oğlu olan ve üçüncü çocuğunu kucağına almaya hazırlanan oyuncu Bergüzar Korel, yaz aylarını geçirdiği Bodrum'da bikinili fotoğrafını paylaştı.

    Sarı renkli bikinisiyle poz veren Korel, fotoğrafına şu notu düştü:

    "DOĞRU ZAMAN"

    "Çok uzun cümleler yazabilirim bu yaza dair. Hayalerime dair.Hayatımdaki hiçbir mutluluğun kolay gelmediğine ama hep doğru zamanda ve doğru şekilde geldiğine dair.

    "MİNNET EDİYORMUŞ İNSAN"

    Fakat zaman geçtikçe daha az konuşup daha çok minnet ediyormuş insan. Kimsenin değil sadece kendisinin bilmesi yeterli oluyormuş.

    "GÜNEŞ YÜZÜNÜ GÖSTERECEK"

    Şu an bu satırları okuyup içinde fırtınalar kopan arkadaşım, bil ki fırtına dinecek güneş yine yüzünü gösterecek. Benden sana söz."

    2009 yılında Halit Ergenç ile dünyaevine giren 38 yaşındaki oyuncuya kısa sürede 100 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum geldi.

    Bergüzar Korel den 3. hamilelik pozu #1

    Bergüzar Korel den 3. hamilelik pozu #2

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