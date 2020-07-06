Magazin muhabirlerinin gizli çekimini tiye alan oyuncu, kendi haberini yazarak, "Sizleri yormak istemedim." dedi.

İkinci çocuğunu kısa süre önce kucağına alan oyuncu Bergüzar Korel'den bikinili paylaşım geldi.

Ailesiyle tatile çıkan oyuncu, magazin muhabirlerinin gizli gizli çekim yapmalarını hem tiye aldı hem de dalga geçerek haber yazdı.

"KİLOLU HALİ GÖZLERDEN KAÇMADI"

Sosyal medya hesabından fotoğraflarını sevenlerinin beğenisine sunan Korel, altına şu notu düştü:

"Bergüzar Korel bikinili yakalandı!

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel kilolu haliyle dikkat çekti. 4 ay önce ikinci çocuğunu dünyaya getiren ünlü oyuncunun kilolu hali gözlerden kaçmadı.





Doğum kilolarından hala kurtulamadığı gözlenen Bergüzar Korel’in saklanma çabaları ise işe yaramadı.

Doğum sonrası aldığı kilolar ve selülitleri ile dikkat çeken Bergüzar Korel’in bu görüntüsü şaşkınlık yarattı.

Çevrenin şaşkın bakışları arasında tatilini sürdüren Bergüzar Korel’i görenler “eski halinden eser yok” demekten kendilerini alamadılar.

Bu görüntüsü ile sosyal medyada eleştiri okları ve hakarete varan yorumlar ile alay konusu olan Bergüzar Korel’in şok değişimi için yana kaydırabilirsiniz.

Sizleri yormak istemedim.

İyi yazlar olsun..."