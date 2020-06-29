Bergüzar Korel'den Cardi B'ye gönderme

Grammy ödüllü şarkıcı Cardi B, 2014 yılında final yapan ‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisinin hayranı çıktı.

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Cardi B'nin sosyal medya paylaşımıyla Muhteşem Yüzyıl fanı olduğu ortaya çıkmıştı.

"HÜRREM NEDEN DEĞİŞTİ"

Diziyi sıkı bir şekilde takip ettiğini dile getiren Cardi B, 'Günde beş bölüm izliyorum, Hürrem Sultan neden değişti' diye sormuştu.

Muhteşem Yüzyıl dizisini izlemeye devam eden Cardi B, dün akşam Halit Ergenç'in canlandırdığı Kanuni Sultan Süleyman karakterini paylaştı. Cardi B'nin paylaşımına Halit Ergenç'in eşi Bergüzar Korel'den esprili bir gönderme geldi.

"ANLATIN ABLAYA"

Otomobil kullanırken eşinin Babil dizisinin afişine denk gelen Korel, sosyal medyada fenomen olan 'Kimin kocası bu' şarkısıyla Cardi B. ye esprili bir göndermede bulundu. Şarkıyı söyleyen güzel oyuncu paylaşımına Cardi'yi etiketleyip "Anlatın ablaya" yazdı.

Korel bir sonraki paylaşımına da 'Aşkım dur Allah'ını seversen, zaten ortalık karışık' mesajını yazıp gülücük emojisi koydu.