Bergüzar Korel'den çocuklarıyla yeni kare

3 çocuklu oyuncu Bergüzar Korel, ev halinden yeni fotoğraf paylaştı.

Bergüzar Korel, Halit Ergenç çifti oğulları Ali ve Han'dan sonra kız bebek sevinci yaşadı. 3 Kasım'da kızı Leyla'yı dünyaya getiren Korel, sosyal medya hesabından çocuklarıyla ilgili sık sık paylaşım yapıyor.

"112 YILIMIZ VAR"

Güzel oyuncu, son olarak küçük oğlu Han ve minik kızı Leyla ile evinin salonunda çekilen fotoğrafını paylaştı. Korel, "Sabaha kadar deliksiz uyumuşum, Sabah kalkıp keyifli bi duşumu almışım, Sakin sakin.. Öyle ki kremlenebilmişim bile. Kahve kokusu tüm evi sarmış giyinip süslenip arkadaşlarımızla bruncha gidiyoruz. Öyle bir pazarMIŞCASINA. Sanırım bunun için bi 112 yılımız daha var. İyi Pazarlar." diye konuştu.

Korel açıklamasında "Hastanede geçirilen sancılı 11 saa"tten sonra tam da dediğim gibi sabah 10:00'da aynen hocanın söylediği şekilde kucağıma bile almama engel olan ve boynuna yerleşen kısacık kordonuyla dünyaya geldi Leyla..." demişti.