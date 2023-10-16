Bergüzar Korel'den İsrail-Hamas paylaşımı Ekranlara yeniden dönemeye hazırlanan Bergüzar Korel, İsrail-Hamas çatışmasıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

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7 Ekim'den başlayan İsrail-Hamas çatışmaları artarak devam ederken sivil ölümleri de artıyor.

Kan donduran görüntülerin yayıldığı sosyal medyada paylaşım yapan Bergüzar Korel, "Günlerdir bir sürü şey yazdım sildim. Mesele benim ne yazdığım ne hissettiğim değil." dedi.

Her gün sete gittiği için hayatın kendisi için zor olduğunu paylaşınca eleştirilen Korel, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Herhangi bir taraf olmak asla mümkün değil"

"Mesele çok uzun zamandır bombalanan bir halkın 7 Ekim'den beri olan saldırılar kadar gündemde olmaması. Sanki yıllardır olan zulüm o toprağın ve halkın kaderi...

"Unutmayalım"

Sivillerin, çocukların öldürüldüğü bir savaşta herhangi bir taraf olmak asla mümkün değil fakat yıllardır ibadet eden insanların üzerine yağdırılan bombaları, tecavüz edilen kadınları, kaçırılan çocukları ve kaçmaya çalışan halkın katledildiğini de unutmayalım olur mu?"