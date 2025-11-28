Bergüzar Korel'den samimi açıklamalar: "Eve iş götürmem"

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kral Kaybederse'nin yıldızı Halit Ergenç ile 2009 yılından mutlu bir evliliği olan ve Ali, Han, Leyla adında üç çocuğu bulunan Bergüzar Korel, Londra'daki sakin hayatına devam ediyor.

Sadece işleri için Türkiye'ye gelen Bergüzar Korel, katıldığı film galasında samimi açıklamalarda bulundu.

"EVE İŞ GÖTÜRMEM"

Ünlü oyuncu, “Oynadığım karakteri işte bırakır, Bergüzar olarak evime gider pijamalarımı giyerim. Evime işimi, oynadığım karakteri sokmam, çünkü ilgilenmem gereken bir eşim ve çocuklarım var” dedi.

