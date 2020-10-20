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    Bergüzar Korel'den teşekkür

    Bergüzar Korel, SMA hastalarına sosyal medya hesaplarından destek veren fenomenlere teşekkür etti.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2020 - 08:13
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    Bergüzar Korel'den teşekkür

    Oyuncu Bergüzar Korel, SMA hastalarının kampanyasına destek verenler için Instagram sayfasından bir paylaşım yaptı.

    Çok mutlu olduğunu ve hepsine tek tek teşekkür ettiğini söyleyen başarılı oyuncu Korel, “Influencer’lar, sosyal medya kullanıcıları ve anne-bebek sayfaları, çocuklarımızı sahiplenip, onlar için bağış topluyorlar.

    "KEŞKE ONLAR DA YER VERSE"

    Çok sayıda sosyal medya fenomenleri var, keşke onlar da bebeklerimize yer verse... O zaman geniş kitlelere ulaşacağız” dedi.

    Bergüzar Korel den teşekkür #1

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