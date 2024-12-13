Bergüzar Korel'den yeni dizi paylaşımı! Annem Ankara'nın kamera arkası görüntülerini yayınladı

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Türkiye'yi terk edip dizi ve reklam çekimleri için sık sık İstanbul'a gelen 3 çocuk annesi ünlü oyuncu Bergüzar Korel, doğumdan sonra sıkı diyet ve sporla fazla kilolarından kurtulmuştu.

Sekiz ayda 20 kilo vererek şaşırtıcı bir değişim geçiren Bergüzar Korel, son haliyle beğeni toplamıştı.

Şimdilerde başrolünü Mehmet Günsür ile paylaştığı Annem Ankara dizisi ile setlere geri dönen Bergüzar Korel'den yeni paylaşım geldi.

DİZİNİN ZUHAL'İ

Dizide hayat verdiği 'Zuhal İnceata' karakteri de çok sevilen Korel, kamera arkası görüntüleri paylaştı.

Gönderisine 'Zuhal feat Bergüz' notunu düşen Korel'in bu gönderisi, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.