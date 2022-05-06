Bergüzar Korel'i kızdırdılar

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, kızının kafa şekliyle ilgili yapılan yorumlara tepki gösterdi.

Üçüncü kez anne olan Bergüzar Korel, sokakta karşılaştıkları insanların çocuklarıyla ilgili sordukları sorulara ve yaptıkları yorumlara isyan etti.

"Değişik kafası"

Bergüzar Korel, özellikle tanıdıkları bir çiftin kızları Leyla'nın kafasıyla ilgili 'Ne kadar değişik kafası var, sanki vakumla çekilmiş gibi. Dar, uzun aynı Halit Bey'e benziyor' yorumuna tepki gösterdi.

"Sabırlı değilim"

"Bunu bir anneye söylemek nezaketsizlik." diyen Korel, "Leyla benim minyatürüm, alnının ortasında benim gibi lekesi var. İnsanlara sıcak ve samimi bir şekilde yaklaşmak nezaketsizlik ve laubaliğin kapılarını açıyor. Kimseye laf düşmez. Eskisi kadar sabırlı değilim artık." dedi.

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