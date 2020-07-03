Bergüzar Korel bebeğiyle görüntülendi

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel çiftinin yaklaşık 3 ay önce dünyaya gelen bebekleri Han'ın, babasına benzerliği dikkat çekti.

2009 yılında Halit Ergenç ile nikah masasına oturan oyuncu Bergüzar Korel, geçtiğimiz aylarda Han adını verdikleri ikinci çocuğunu dünyaya getirdi.

HAN BEBEK AYNI BABASI

Yaşanan pandemiden çok korkan ve evlerinde karantinada olan aile, uzun bir aradan sonra Han bebek ile ilk kez görüntülendi. Bebeğin yüzünü saklama çabasında başarılı olamayan ünlü çift, ilk kez bir arada yakalandı.

MASKESİZ VE KORUMASIZ

Bir ara kucağında oğlunun susmasını bekleyen oyuncu, bir arkadaşının yanına gelmesi ile Han bebeği sevdirdi. Koronavirüs sebebi ile maskesiz gezmenin yasak olduğu günlerde, oyuncu ailenin hiçbir önlem almaması ise şaşırttı.