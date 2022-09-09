Bergüzar Korel'in ev hali

Bergüzar Korel, son olarak makyajsız bir karesini takipçilerinin beğenisine sundu.

3. kez anne olan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç mutlu bir evlilik sürüyor. Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Bergüzar Korel, bu kez doğal halini paylaştı.

Çocuklarının eğitimi için Londra'da yaşayan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç oradaki hayatlarından da kesitleri paylaşmayı ihmal etmiyor.

Sıfır makyaj

Sosyal medyayı aktif kullanan Bergüzar Korel, bugün Londra'daki evinden paylaşımda bulunurken oyuncunun sıfır makyaj hali takipçileri tarafından beğenildi.