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    Bergüzar Korel'in ev hali

    Bergüzar Korel, son olarak makyajsız bir karesini takipçilerinin beğenisine sundu.
    • Haber Merkezi
    • 09.09.2022 - 07:46
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    Bergüzar Korel'in ev hali

    3. kez anne olan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç mutlu bir evlilik sürüyor. Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Bergüzar Korel, bu kez doğal halini paylaştı.

    Çocuklarının eğitimi için Londra'da yaşayan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç oradaki hayatlarından da kesitleri paylaşmayı ihmal etmiyor.

    Sıfır makyaj

    Sosyal medyayı aktif kullanan Bergüzar Korel, bugün Londra'daki evinden paylaşımda bulunurken oyuncunun sıfır makyaj hali takipçileri tarafından beğenildi.

    Bergüzar Korel in ev hali #1


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