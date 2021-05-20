Bergüzar Korel'in üçüncü bebeği göründü

Geçtiğimiz yıl ikinci çocuğu Han'ı kucağına alan oyuncu Bergüzar Korel, şimdilerde üçüncü çocuk heyecanı yaşıyor.

Kendisi gibi oyuncu Halit Ergenç ile evli olan oyuncu Bergüzar Korel, üçüncü kez anne olmaya hazırlanıyor.

ARKADAŞLARIYLA BULUŞTU

Üçüncü çocuğuna hamile olan Bergüzar Korel, aylar sonra ortaya çıktı. Geçen yıl mart ayında ikinci çocuğu Han'ı kucağına alan Bergüzar Korel, şu sıralar üçüncü bebeğini bekliyor. Güzel oyuncu, hamile haliyle ilk kez görüntülendi.

Beyza Şekerci ve bir grup arkadaşıyla bir araya gelen Bergüzar Korel'in karnının iyice belirginleştiği görüldü.