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    Bergüzar Korel'in üçüncü bebeği göründü

    Geçtiğimiz yıl ikinci çocuğu Han'ı kucağına alan oyuncu Bergüzar Korel, şimdilerde üçüncü çocuk heyecanı yaşıyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.05.2021 - 13:25
    • Güncelleme : 20.05.2021 - 13:31
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    Bergüzar Korel'in üçüncü bebeği göründü

    Kendisi gibi oyuncu Halit Ergenç ile evli olan oyuncu Bergüzar Korel, üçüncü kez anne olmaya hazırlanıyor.

    ARKADAŞLARIYLA  BULUŞTU

    Üçüncü çocuğuna hamile olan Bergüzar Korel, aylar sonra ortaya çıktı. Geçen yıl mart ayında ikinci çocuğu Han'ı kucağına alan Bergüzar Korel, şu sıralar üçüncü bebeğini bekliyor. Güzel oyuncu, hamile haliyle ilk kez görüntülendi.

    Beyza Şekerci ve bir grup arkadaşıyla bir araya gelen Bergüzar Korel'in karnının iyice belirginleştiği görüldü.

    Bergüzar Korel in üçüncü bebeği göründü #1

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