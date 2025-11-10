Abone ol: Google News

Berk Atan gönlünü rol arkadaşına kaptırdı

Gönül Dağı'nın başarılı ismi Berk Atan, diziye bu sene dahil olan Gökçe Akyıldız ile yeni bir aşka yelken açtı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 10.11.2025 15:22
  • Berk Atan, Gökçe Akyıldız ile aşk yaşamaya başladı.
  • Başarılı oyuncu ve rol arkadaşı birlikte görüntülendi.
  • İkili, sosyal medyada açıklama yapmaktan kaçınıyor.

Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan, aşk orucunu bozdu...

Atan, aynı dizide yer aldığı rol arkadaşı Gökçe Akyıldız ile yeni bir aşk yaşamaya başladı.

BERABER GÖRÜNTÜLENDİLER

Berk Atan ile Gökçe Akyıldız, arkadaşlarıyla birlikte eğlenmeye çıktıkları gecede birlikte poz verdi. 

AÇIKLAMA YAPMAKTAN KAÇINDILAR

Aşkları daha yeni başlayan ikili, sosyal medyadan beraber olduklarına dair bir poz paylamazken, açıklama yapmaktan ise kaçındı.

