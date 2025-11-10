Berk Atan gönlünü rol arkadaşına kaptırdı

- Berk Atan, Gökçe Akyıldız ile aşk yaşamaya başladı.
- Başarılı oyuncu ve rol arkadaşı birlikte görüntülendi.
- İkili, sosyal medyada açıklama yapmaktan kaçınıyor.
Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan, aşk orucunu bozdu...
Atan, aynı dizide yer aldığı rol arkadaşı Gökçe Akyıldız ile yeni bir aşk yaşamaya başladı.
BERABER GÖRÜNTÜLENDİLER
Berk Atan ile Gökçe Akyıldız, arkadaşlarıyla birlikte eğlenmeye çıktıkları gecede birlikte poz verdi.
AÇIKLAMA YAPMAKTAN KAÇINDILAR
Aşkları daha yeni başlayan ikili, sosyal medyadan beraber olduklarına dair bir poz paylamazken, açıklama yapmaktan ise kaçındı.